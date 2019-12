Im Freilichtmuseum Diesdorf wird nun die Kirche die altmärkischen Bauernhöfe und Gebäude ergänzen. Museumsdirektor Jochen Hofmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir dokumentieren und präsentieren hier das kirchliche, das religiöse Alltagsleben der Menschen in der Altmark. Und zum anderen können wir die Kirche auch in die Veranstaltungen einbinden, die wir hier haben." Die Altmark habe mit seinen mehr als 500 Kirchen die größte Dichte an sakralen Bauten in Mitteleuropa. Schon jetzt gebe es Gottesdienste während der Museumssaison, sie könne für den Weihnachtsmarkt genutzt werden. "Und vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, in Zukunft hier auch kirchlich im Freilichtmuseum heiraten zu können", erklärt Hofmann.

Mehr als 500 Jahre alt: Die Kirchenglocke aus Jahrsau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber nicht nur an die lange Geschichte soll die kleine Kirche in Diesdorf erinnern, sondern auch an die jüngere DDR-Vergangenheit. Denn die an dem Westgiebel der Kirche befestigte Kirchenglocke stammt aus dem Jahr 1488 und hing in der Kirche in Jahrsau – in der unmittelbaren Nähe der ehemaligen Grenze. Dieses Dorf wurde zu DDR-Zeiten von 1952 bis 1961 entsiedelt und 1970 vollständig abgerissen. Auch der Altar, das Kreuz und die Ehrentafeln werden in Diesdorf zu sehen sein.