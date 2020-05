Kleinstadthelden In diesem Dorf gibt es weder Geld noch fließend Wasser

Neben dem Dorfplatz steht das einzige Steingebäude im Dorf. Das Haus wurde liebevoll saniert und beherbergt einen Speiseraum, die Gemeinschaftsküche und das Lebensmittellager. Jeden Tag wird für alle Dorfbewohner frisch gekocht. Wer will, kann kommen, wer nicht möchte, kann sich daheim selbst versorgen. Normalerweise ist das gemeinsame Essen ein Treffpunkt für die Dorfbewohner, aktuell kann man die Speisen nur mitnehmen.

Preisliste, aber kein Zahlungsverkehr

Vor dem Gebäude stößt Eva Stützel hinzu. Sie ist Mitgründerin des Ökodorfs. Stolz führt sie mich in den Vorratskeller. Die massiven Steinmauern halten das Obst und Gemüse kalt und frisch. Auf einer Tafel steht, was erntefrisch aus dem Garten stammt. In Holzregalen werden Einmachgläser mit eingekochten Marmeladen und Gemüseaufstrichen gelagert. Eine Preisliste verdeutlicht, was die Produkte kosten würden.

Obst und Gemüse baut die Gemeinschaft selbst an. Bildrechte: MDR/Nicole Franz Eva Stützel erklärt, dass das Ökodorf eine Genossenschaft mit rund 90 Mitgliedern ist. Durch den Genossenschaftsanteil werden die Lebensmittel finanziert und jeder kann sich nehmen, soviel er braucht. "Die Preisliste ist wichtig, um ein Gefühl für den Wert der Produkte zu bekommen", erzählt sie. "Nach 23 Jahren verliert man ein bisschen das Gefühl dafür, was Lebensmittel kosten." Angebaut wird das Obst und Gemüse auf fast drei Hektar Land von einem vierköpfigen Gärtnerteam. Zudem helfen nationale und internationale Freiwilligendienstleistende mit.

Haus aus Strohballen

Auf der anderen Seite des Dorfplatzes entsteht gerade ein neues Gebäude für Gäste. Leichte Reggaeklänge strömen uns entgegen. "Das sind unsere Reggeabauarbeiter", lacht Duhme und grüßt zwei junge Männer mit langen Dreadlocks. Die Bauarbeiter errichten ein neues Strohballenhaus. Es ist aufgebaut wie ein Fachwerkhaus, aber die Zwischenräume im Holzständerwerk werden nicht mit Ziegeln ausgefüllt, sondern mit gepresstem Stroh. Zugegeben, ich habe das noch nie gesehen, aber an den fertigen, mit Lehm und zum Teil Kalk verputzten Häusern wäre es mir kaum aufgefallen.

"Stroh ist ein sehr nachhaltiger Baustoff, wir können es quasi vom Nachbarn holen. Unser Ziel ist es, möglichst viele ökologische Produkte zu benutzen, damit man die Häuser im Idealfall in 100 Jahren wieder abreißen und liegen lassen kann, weil es die Umwelt nicht belastet", erzählt Jonas Duhme begeistert. Alle neuen Häuser im Dorf werden in der Strohballenbauweise errichtet. So auch das Meditationshaus. Es riecht etwas erdig, die durch den Lehm in sanften Formen verputzten Wände strahlen Wärme aus. Ich kann mir gut vorstellen, in so einem Haus sehr friedlich zu schlafen.

Miteinander reden und gemeinsame Lösungen finden

Im Dorf gibt es fast nur Unterkünfte aus Holz. Bildrechte: MDR/Nicole Franz Trotz der Ruhe, die das Ökodorf ausstrahlt, kommt es auch hier zu Auseinandersetzungen. "Als ich hierhergekommen bin, dachte ich, ich habe endlich einen Ort gefunden, an dem alle gleich denken. Jetzt habe ich gelernt, dass zwar das Ziel sehr ähnlich ist, der Weg dahin aber sehr unterschiedlich aussehen kann", beschreibt Duhme das Gemeinschaftsleben. Doch die Dorfgemeinschaft habe gelernt, miteinander zu reden, unterschiedliche Ansichten zu tolerieren und gemeinsam Lösungen zu finden.

"Am Anfang waren wir der Meinung, dass wir Entscheidungen nur im Konsens treffen können. Das streben wir immer noch an, aber heute reicht uns eine zwei drittel Mehrheit aus, um etwas umzusetzen", fügt Stützel hinzu. Das Konzept scheint aufzugehen. Auf meinem Weg durchs Dorf wirken die meisten Bewohner sehr ausgeglichen. Beim Verlassen des Dorfes fühle ich in meiner ersten Wahrnehmung bestätigt: Hier ist die Welt etwas besser als in den großen Städten.