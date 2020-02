Der Supermarkt in Diesdorf in der Altmark hat seit Januar seine Türen geschlossen, die Besitzerin hat sich in den Ruhestand verabschiedet. In vielen kleinen Gemeinden wäre das vielleicht das Aus für den Supermarkt vor Ort; die Einwohner müssten weite Strecken zum nächsten Supermarkt zurücklegen. Doch nicht in Diesdorf.