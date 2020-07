Sommerprogramm in Kalbe Warum internationale Künstler diesen Sommer in der Altmark verbringen

In der Altmark treffen sich in den kommenden Wochen Künstler und Kreative aus der ganzen Welt. Zum "Internationalen Sommercampus" sind in der Stadt Kalbe unter anderem Puppenspieler, Musiker, Maler und Installationskünstler zu Besuch. Veranstalter ist der verein "Künstlerstadt Kalbe". Der lädt auf seiner Webseite die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein, am Programm der Veranstaltung teilzunehmen.