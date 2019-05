Der Kurpark in der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde) bleibt vorerst für Besucher gesperrt. Der Grund: Im Park werden mehr als 100 Eschen gefällt. Sie sind vom Borkenkäfer befallen. Jörg Kraberg vom Ordnungsamt in Kalbe sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Käfer hätten Bäume im gesamten Kurpark befallen. "Um den Käfer zu bekämpfen, müssen wir einen entsprechend großen Eingriff vornehmen."

Weil Bäume gefällt werden, ist der Park im Moment gesperrt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Zahlen bedeutet das: Insgesamt 120 Eschen müssen gefällt werden. Deshalb sind seit einiger Zeit Forstarbeiter im Park unterwegs – und mit ihnen schweres Gerät. Denn die Bäume müssen nicht nur gefällt werden: Damit der Käfer sich nicht weiter ausbreitet, müssen die zersägten Baumstämme möglichst schnell aus dem Kurpark gebracht werden.



Dass vor allem die Eschen betroffen sind, hat nach den Worten von Jörg Kraberg mehrere Gründe. Einer sei das Eschentriebsterben, das in Deutschland erstmals 2007 nachgewiesen worden ist. Bei der Krankheit werden die Bäume von einem Pilz befallen. "Die Käfer hatten leichtes Spiel, weil die Bäume schon geschwächt waren", so Kraberg. Außerdem habe der Dürresommer vergangenes Jahr den Eschen zu schaffen gemacht.