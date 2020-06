Altmarkkreis Salzwedel Landtag beschließt Auskofferung der Giftgrube Brüchau

Der Landtag hat am Freitag einstimmig die Auskofferung der Deponie in Brüchau beschlossen. Das als Giftschlammgrube und Silbersee bekannte Gewässer im Altmarkkreis Salzwedel soll demnach verschwinden. Der Betreiber wurde aufgefordert, dafür unverzüglich einen Plan zu erstellen, die Landesregierung soll die zügige Umsetzung sicherstellen. Vor der Landtagssitzung gab es eine Demonstration auf dem Magdeburger Domplatz. Dabei forderten Bürgerinnen und Bürger erneut eine zügige Beseitigung der Anlage in Brüchau.