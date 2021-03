Steffen Kleiner ist Brauer und Mälzer und damit für den Geschmack und die Qualität des neuen Bieres aus Gardelegen zuständig. Bildrechte: MDR/Susann Meier

Am Ende blieb nur die Brauerei der Gebrüder Hasse in der Sandstraße als Alleinproduzent von Garley-Bier. Nach der Verstaatlichung zu DDR-Zeiten wird der VEB Garley Bräu nach der Wende wieder privatisiert und wechselt mehrmals die Besitzer. Die ließen Garley-Bier dann in einer anderen Brauerei produzieren – und meldeten 2012 Insolvenz an. "Zur Insolvenzmasse, die verkauft wurde, gehörte auch der Markenname 'Garley' und darum heißt unser Bier nicht so", sagt Lars Vogel von der Gardelegener Braugesellschaft.



Doch ganz nach alter Tradition werde es das neue Bier aus der Hansestadt auch in 0,33 Liter-Flaschen geben. Demnächst soll es in der neuen Brauerei einen Tag der offenen Tür geben und auch Führungen wollen die Gebrüder Vogel anbieten, wenn das neue Biergeschäft in Gardelegen läuft.