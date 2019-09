Am Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel planen zwei Unternehmer für 30 Millionen Euro eine Hotel- und Wohnanlage zu bauen. Der Komplex soll an der Stelle des einstigen Waldheims aus DDR-Zeiten entstehen. Wie Investor Matthias Pawlas MDR SACHSEN-ANHALT sagte, soll dafür möglichst schon ab Oktober der Abriss der Ruine beginnen. Die baurechtliche Genehmigung dafür liege vor, der Auftrag sei vergeben.

Wird über den Bauantrag positiv entschieden, wollen die beiden Unternehmer aus der Altmark den Hotel- und Wohnkomplex direkt am Arendsee bauen. Die 74 Wohnungen sollen verkauft werden. Für das Hotel mit etwa 60 Zimmern werde ein Betreiber gesucht. Arendsees Bürgermeister Norman Klebe sagte, sollte das Vorhaben realisiert werden, sei seine Stadt einen Schandfleck los und bekomme direkt am See einen attraktiven neuen Anziehungspunkt.