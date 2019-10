In Gardelegen ist das neue Besucher- und Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe im Altmarkkreis Salzwedel nahezu fertig. Am Donnerstagnachmittag sind offiziell die Schlüssel übergeben worden. Nun kann der Neubau für etwa 3,7 Millionen Euro bald genutzt werden. Der Leiter der Gedenkstelle, Andreas Froese, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass noch die Außenarbeiten anstünden.

Ringen um Finanzierung

Der Eingang zum Dokumentationszentrum Bildrechte: dpa Den Bau hat das Land bezahlt. Dabei war im Haushaltsentwurf 2017/18 zunächst kein Geld für das Projekt vorgesehen gewesen. Doch im Landtag ist das Vorhaben intensiv diskutiert worden. Schließlich konnten sich die Landtagsabgeordneten damals darauf einigen, in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt knapp drei Millionen Euro Landesmittel für das Besucherzentrum bereitzustellen.

Gedenken an einen grausamen Massenmord

So sieht das Besucher- und Dokumentationszentrum aus. Bildrechte: MDR/Susann Meier In dem Zentrum soll im April 2020 eine Dauerausstellung zum Massaker eröffnen, das sich an der Scheune am 13. April 1945 ereignete. Damals waren mehr als 1.000 Konzentrationslager-Häftlinge aus verschiedenen europäischen Ländern in die Feldscheune gesperrt worden. Soldaten der SS, der Luftwaffe und Jungen der Hitlerjugend entzündeten in der Scheune ein Feuer. Die eingesperrten Menschen verbrannten. Wer versuchte, aus der umstellten Scheune zu fliehen, wurde erschossen. 1.016 Menschen wurden ermordet.

Nur einen Tag später trafen die amerikanischen Alliierten in Gardelegen ein. Am 15. April 1945, zwei Tage nach dem Massaker, fanden sie die Leichen. Die Nazis hatten versucht, die Toten zuvor in einem Massengrab neben der Scheune zu verscharren. Die Allierten zwangen Gardelegener, die Ermordeten auf einem Ehrenfriedhof zu beerdigen.

Der Ehrenfriedhof an der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe. Bildrechte: MDR/Vera Wolfskämpf