Ein Pfarrer aus dem Altmarkkreis Salzwedel muss für drei Jahre in Haft. Das Landgericht Stendal hat den 60-Jährigen dazu am Mittwoch wegen versuchter sexueller Nötigung in zwei Fällen verurteilt. Drei Monate werden dem Mann angerechnet, da er sich bereits in Haft befand. Laut einem MDR-Reporter hat der Pfarrer das Urteil regungslos zur Kenntnis genommen.