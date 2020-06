Altmarkreis Salzwedel Natürlich Drömling

Der Drömling ist ein dünn besiedelter Landstrich an der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Seit 2019 gehört der Naturpark Drömling auf sachsen-anhaltischer Seite zum nationalen Biosphärenreservat der Unesco. Die Modellregion verfolgt eine besonders nachhaltige Entwicklung und will Naturschutz und Wirtschaft in Einklang bringen. Fragt man Menschen, die hier leben, so schwärmen sie von der Ruhe und der wundervollen Natur. Doch ist das wirklich schon alles?