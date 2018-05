Sakefa – schon weit vor Salzwedel ist das Werksgelände von der B 71 aus zu sehen. Noch vor wenigen Jahren brummte dort die Produktion, inzwischen ist es sehr still dort. Im Lager riecht es zwar noch intensiv nach Paraffin, am Rand stapeln sich noch etliche Packungen voller Kerzen, doch – die meisten Regale und Paletten sind leer. Die allerletzte Kerze, die wurde schon vergangene Woche produziert. Zum letzten Tag kommt eine gute Handvoll der Belegschaft.

Exportschlager: 1,9 Millionen Kerzen täglich

Angefangen hatte alles in den späten 70er Jahren mit Haushaltskerzen, erzählt Klaus Middelhoff, viele Jahre Versandleiter der Kerzenfabrik. Falls der Strom ausfiel, brauchte man ja eine Reserve. Und im Laufe der Jahre kamen immer mehr Formen und Farben dazu. 50 Prozent der Kerzen gingen damals in den Export – in die Niederlande, Frankreich, Dänemark. Und für den Bezirk Magdeburg kann man wohl davon ausgehen, dass wohl jeder eine Kerze aus Salzwedel im Schrank hatte.

Nach 40 Jahren schließen sich die Werktore. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach der Wende herrschte zunächst große Unsicherheit in der Salzwedeler Kerzenfabrik, aber mit dem Verkauf an Vollmar aus Rheinbach – damals einer der größten Kerzenfabrikanten in Europa – ging es bergauf. Middelhoff: "Das war wirklich ein großes Glück." Das Unternehmen steckte Millionen in den Standort Salzwedel. Die Belegschaft reduzierte sich zwar auf 75, aber es entstand eine hocheffiziente Produktionsstrecke. Zu Spitzenzeiten wurden hier bis zu 1,9 Millionen Kerzen täglich gefertigt.

Wegfall von Ikea und Schlecker

Der erste Einbruch erfolgte vor etwa zehn Jahren. Ikea war fester Großkunde. 2008 jedoch wollten die Schweden günstigere Konditionen durchdrücken. "Das konnten wir nicht", erinnert sich Middelhoff. Schon wegen der gestiegenen Preise für Erdöl, der Grundlage für Paraffin. Ikea verlängerte den Vertrag nicht. Der nächste große Einbruch kam mit der Schlecker-Pleite, auch ein wichtiger Großkunde der Salzwedeler. Ab da ging es eher bergab als bergauf für das Werk.

Neue Jobs nicht für alle

Die Mitarbeiter nehmen Abschied vom Werk. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Inzwischen gehört das Werk in Salzwedel – wie Vollmar insgesamt – zur KCB-Gruppe. Sie stellt in Polen selbst Kerzen her. Und da ist das Salzwedeler Werk beim Buhlen um Kunden eher Konkurrent als Partner. Das Management gibt als Grund für das Aus mangelnde Rentabilität an – für Middelhoff ist das hausgemacht. An der Effizienz könne es nicht liegen. Die Belegschaft rechnet fest damit, dass die Produktion nach Polen verlagert wird.

Ich gehe unheimlich traurig weg. Und ich habe auch zu kämpfen. Aber ich versuche natürlich, Realist zu sein. Wir haben keine Möglichkeiten, das aufzuhalten. Klaus Middelhoff, Verkaufsleiter

Die Perspektiven der am Ende noch 40 Mitarbeiter der Salzwedeler Kerzenfabrik sind durchwachsen. Etliche haben einen neuen Job gefunden, viele noch nicht, sagt Middelhoff. Immerhin liege das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei über 50. Nach Bekanntwerden der Werksschließung wurde mit den Mitarbeitern ein Sozialplan ausgehandelt. Das Werk selbst soll verkauft werden.