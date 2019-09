Giftschlammgrube von Brüchau Anwohner entsorgte Fässer mit Arsen im Silbersee

Ende April auf einer Bürgerversammlung in Kakerbeck. Unter den Anwohnern sitzt der 72-jährige Rolf Horn. Gerade schildert der Betreiber der Giftschlammgrube in Brüchau , die im Volksmund nur "Silbersee" genannt wird, welche Untersuchungen vor Ort gemacht werden. Es geht darum, was am Ende mit der Grube passieren wird. Ausheben, oder abdecken. Zwischen Betreiber, Politikern, Behörden und Anwohnern meldet sich Rolf Horn plötzlich zu Wort: "Ich weiß, dass dort Arsen-Fässer drin liegen. Ich habe sie selbst dort versenkt. Ich kann Ihnen auch genau zeigen, wo das war." Es herrscht Stille im Raum. Später erklären die Behörden dem 72-Jährigen, dass sie seine Informationen bei den Untersuchungen nutzen und ihn dazu nochmal befragen wollen.

Fünf Monate später – an einem Tag im September – ist der Rentner wieder am Silbersee. Er geht zu der Stelle, an der er die Fässer versenkt haben will. "Das war so zwischen 1975 und 1980, genau kann ich mich nicht mehr erinnern." Horn war damals Mitarbeiter der LPG Brüchau. Deren Vorsitzender habe ihn zu sich gerufen mit dem Auftrag, Fässer in die Grube zu setzen. Hintergrund war, dass Horn einen speziellen landwirtschaftlichen Kran bedienen kann.