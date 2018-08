Solidarische Landwirtschaft Einer baut an, alle profitieren

Auf seinem knapp 1,3 Hektar großen Land baut er mit seiner Frau Gemüse, Obst, Blumen und Kräuter an, insgesamt 40 verschiedene Kulturen. Die verkaufen sie auf den Wochenmärkten der Region. Es ist ein hartes und vor allem rückläufiges Geschäft. Aus diesem Grund versucht sich der 61-Jährige seit vier Jahren zusätzlich in solidarischer Landwirtschaft .

Rainer Rippl baut in Höwisch 40 verschiedene Kulturen an.

Rainer Rippl baut in Höwisch 40 verschiedene Kulturen an.

Rainer Rippl baut in Höwisch 40 verschiedene Kulturen an. Bildrechte: MDR/Marie-Kristin Landes

Hinter solidarischer Landwirtschaft verbirgt sich ein einfaches Prinzip, das sich zurück auf die Wurzeln der Landwirtschaft besinnt und vor allem für kleine Familienbetriebe interessant ist. So funktioniert es: Eine Gruppe von Unterstützern zahlt einen festgelegten Jahres- oder Monatsbeitrag an einen landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betrieb. Hiervon werden einerseits die anfallenden Betriebskosten bezahlt, andererseits Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Eier und Käse produziert.

Unterm Strich entsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Während der Landwirt Planungssicherheit bekommt, erhalten die Mitglieder einer sogenannten "SoLaWi" einen monatlichen Anteil an Lebensmittel aus regionalem und ökologischem Anbau, der bei diesem Prinzip im Vordergrund steht. Hinzu kommt der soziale Aspekt der Gemeinschaft. In einigen "SoLaWis" helfen die Mitglieder auch mit. Das alles macht die Solidarische Landwirtschaft auch für die Wissenschaft interessant.

Bei Rippl ist gerade Gurkensaison. Sie werden mit Kräutern kalt eingemacht. Bildrechte: MDR/Marie-Kristin Landes

Von dem Monatsbeitrag in Höhe von 80 Euro gehen 30 Euro an Rippl. Für den Rest erhalten die Mitglieder zweimal pro Monat frische Ware. In den Sommermonaten sind die Körbe, je nach Wunsch, besonders gut gefüllt mit Tomaten, Kartoffeln, Zucchini, Zwiebeln und Pflaumen, aber auch Eiern, Kräutern, hausgemachter Marmelade und Eingemachtem. Im Frühjahr gibt es zusätzlich Spargel, im Winter Kohlsorten. Von Januar bis April, wenn nicht geerntet wird, fließt der Monatsbeitrag vollständig in den Erhalt des Betriebes und neues Saatgut.