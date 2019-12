Schäfer Siegmar Wilde erklärte, bei dem Angriff seien 18 seiner 33 Schafe getötet worden. Alle seien trächtige Mutterschafe gewesen und hätten einen Biss in der Kehle gehabt. Zudem seien die Körper der Tiere an vielen Stellen stark verletzt gewesen. Der Angriff soll sich bereits am Montagmorgen ereignet haben. Kurz vorher hätte der Schäfer noch Zäune und Strom kontrolliert, sagt er.