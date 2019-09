In Brüchau in der Altmark laufen derzeit zum dritten Mal Untersuchungen einer Giftschlammgrube, die auch Silbersee genannt wird. Wie der Pressesprecher des Grubenbetreibers Neptune Germany, Stefan Brieske, sagt, geht es darum, herauszufinden, welche Materialien tatsächlich in der Grube gelagert seien.