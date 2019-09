Die meisten Busse mit Voranmeldung

Mit der eigenen Busanbindung sind die Melliner nicht zufrieden. Beim Gang vorbei an der alten Dorfschule zeigt Martin Tessmer auf einen der Linienpläne: zwei Schulbusse pro Tag, seltene Linienbusse und sieben Rufbusse pro Tag nach Beetzendorf und Mehmke, wo weitere Anschlussbusse warten. Auch er fährt mit dem Pkw, täglich zur Arbeit nach Wolfsburg. Eine Busverbindung gibt es nicht. "Fünf Kilometer weiter endet das Bundesland", bemerkt er beinahe resigniert. Doch die Buslinien fahren nur innerhalb ihrer Kreisgrenzen, innerhalb derer sie beauftragt und bezahlt werden. Der Ortsvertreter wird nicht müde, bei Gemeinde und Kreis für bessere Verbindungen zu trommeln. "Es ist wichtig, dass die in die Gänge kommen, dass sie einen da nicht vergessen", sagt er und findet: "Statt Buslinien einzustellen, müssten sie gerade im ländlichen Raum Verbindungen anbieten, bis die Leute es annehmen". Auch wenn das im Zweifel einige Leerfahrten bedeute.

Mobilität bei uns im Dorf ist anders aufgestellt als in der Stadt. Du musst dir mehr Zeit ans Bein binden, wenn du von A nach B willst. Du musst dir mehr überlegen: Muss ich zum Arzt? Muss ich einkaufen? Kann ich beides verbinden? Und man muss noch mehr Zeit in Kauf nehmen, wenn man sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlässt. Martin Tessmer, Ortsvertreter von Mellin

Für eine Dampflok im eigenen Garten hat es bei Martin Tessmer nicht gereicht – nun schmückt die "rote Petra" das Grundstück. Bildrechte: MDR/André Plaul Tessmers letzte Reise mit der Bahn liegt sechs Jahre zurück. Mit Freunden ging es von Wolfsburg nach Berlin, natürlich mit dem ICE. "Schon schön", so der 53-Jährige. Der Illusion, sein Mellin könnte bald wieder näher ans Schienennetz gerückt werden, gibt sich der Eisenbahnfreund aber nicht hin. "Als 9-jähriger Steppke fand ich die großen Räder der alten Dampfloks interessant", erzählt er. Früher wollte er sich auch mal eine Dampflok in den Garten stellen, "so richtig mit Schotter und Schienen". Daraus wurde nichts. Nun steht ein weißrussischer Traktor MTS 50 dort. Die "rote Petra", benannt nach seiner Frau, braucht er, um die unzähligen Zitrus-Bäume aus Hof und Garten vor dem Winter in Sicherheit zu bringen. Sie stammen aus Tessmers früherer Beschäftigung: Da fuhr er Pflanzen und Lebensmittel mit dem 40-Tonner quer durch Europa. Mit Abstand betrachtet, waren viele dieser Fahrten zwar gewinnbringend für die Auftraggeber, aber unnütz aus Sicht von Umwelt und regionaler Versorgung.



Unnütze Fahrten – so etwas würde ihm heute nicht mehr passieren. Zwar ist Tessmer für die tägliche Fahrt nach Wolfsburg aufs Auto angewiesen, aber diese ist wohl organisiert. Der nächste Supermarkt liegt zehn Kilometer entfernt, da müsse man sich "meist von vornherein überlegen, was man braucht und das mitbringen". Mobilität wird geplant, in den Tagesablauf integriert, weniger spontan erledigt. Auf dem Dorf zeigt sich noch ein weiterer Effekt: Auch "für die, die nicht mehr allein fahren können, wird der Einkauf mit organisiert". Kein Wunder, dass der Zusammenhalt im Ort groß ist.

Die Bundesstraße vorm Geschäft – mehr Nerv als Nutzen

Zentrum des Dorfes und einziges Geschäft: Der Hofladen der Meyers. Bildrechte: MDR/André Plaul Im Bio-Hofladen der Meyers, genau im Dorfzentrum, gießt Vera Meyer frisch aufgebrühten Kaffee in handgetöpferte Tassen. Draußen, auf der Bundesstraße, donnern in kurzem Abstand die Lkw vorbei. "Es gibt Tage, da kommt man kaum über die Straße. Das geht morgens ab 3 Uhr los", berichtet die Ur-Mellinerin, die ihren Laden seit fünf Jahren im Elternhaus betreibt. Solch eine Lage ist für ein Geschäft eigentlich ein wichtiger Faktor. "Das habe ich am Anfang auch gedacht", erzählt die 57-Jährige, doch der meiste Verkehr werde durch die Berufspendler verursacht. "Das bringt dem Laden nichts", so ihr Fazit. Es seien vor allem Urlauber und die Stammkunden, die ihr Sortiment von Obst und Gemüse über Backwaren bis zu Schokolade sowie umweltfreundlichen Haushaltsartikeln nutzen und für Umsatz sorgen. Ganz neu im Regal: Küchen-Spülschwämme aus Cellulose und recyceltem Plaste.

Es ist kurz nach vier am Nachmittag, gerade geht das letzte Brot des Tages über den Ladentisch. Es war vorbestellt. Und was alle ist, ist alle. So hält es Very Meyer sowohl privat – "wenn das Mehl alle ist, musst du wann anders backen" – als auch bei ihrem Laden: Seit acht Jahren lässt sie sich einmal pro Woche vom Bio-Großhandel beliefern. "Wir sind seine erste Station auf der Route, es muss nicht extra gefahren werden." Brot und Brötchen bezieht der Hofladen von einer Bäckerei aus Apenburg – 30 Kilometer entfernt. Sie werden mit Schuhkartons gebracht, im Schulbus. An der Haltestelle, 50 Meter vom Bio-Laden entfernt, holen Meyers dann am Morgen die Backwaren ab. Wieder eine Fahrt gespart. "Es ist eine Kopfsache", erklärt die Inhaberin, die selber gar nicht mehr woanders einkauft. Je nachdem, was benötigt wird, wird vorausschauend bestellt und kommt dann mit der wöchentlichen Lieferung. "Da merkt man erst, wie wenig man eigentlich braucht", so Meyer. Und eins braucht sie gar nicht: "Ich bestelle grundsätzlich keine Flugware."

Vera Meyer setzt auf kurze Wege und biologische Produkte. Bildrechte: MDR/André Plaul Es ist hier einfach notwendig: Man hat einen Führerschein, man hat einen fahrbaren Untersatz. Anders ist es nicht möglich und wir leben damit. Vera Meyer, Hofladen-Inhaberin und Ernährungsberaterin

Elektromobilität bleibt ein Gedankenspiel

Privat ist Vera Meyer gern mit dem Rad in der Umgebung unterwegs. Sie lobt die gut ausgebaute Strecke nach Brome, ein asphaltierter Fahrrad-Streifen parallel zur Bundesstraße. An ein E-Bike denkt sie mit ihren 57 Jahren aber nicht. "Entweder strampeln oder schieben", lautet ihr Credo. Der Elektromobilität gegenüber ist sie zwar aufgeschlossen, auch was das Auto angeht, "eigentlich müsste man jetzt umsteigen", sagt sie. Doch an die Umweltverträglichkeit der Akku-Technik glaubt sie nicht. "Was ist die bessere Variante? Ich weiß es nicht."

Mellin ist ohne Bundesstraße undenkbar. Bildrechte: MDR/André Plaul Ortsvertreter Martin Tessmer spielt hingegen schon mit dem Gedanken, dem Elektroauto eine Chance zu geben. "Die Diskussion findet auch hier statt. Da viele für die Autobranche arbeiten, nehmen sie das Thema mit nach Hause", berichtet er, glaubt aber die E-Mobilität wird auf dem Land "später und langsamer kommen" als in den Großstädten. "Wenn ein E-Auto eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern hat, wird das mit dem Pendeln nach Wolfsburg schon eng", gibt er zu bedenken. Eine Elektro-Tankstelle gibt es im Umkreis nicht, schon die nächstgelegene normale Tankstelle ist sieben Kilometer entfernt. Vielleicht müsste es hier so laufen, wie bei den Busverbindungen, glaubt Tessmer: erst den Leuten ein Angebot machen und damit dann die Nachfrage steigern. Eine photovoltaikgespeiste öffentlich Ladestation etwa wäre denkbar. "Andere Gemeinden warten da nicht lange", berichtet er, aber "die Leute warten erstmal ab und gucken". Ganz nebenbei hätte E-Mobilität für Mellin noch einen zweiten Effekt. "Es würde den Verkehr hier deutlich beruhigen. So kommt das eine zum anderen."

