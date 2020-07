Der in Werben geborene Gustav Nagel war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert so etwas wie ein Star. Zu Fuß pilgerte er durch ganz Deutschland und bis nach Jerusalem. Er predigte gesunde Ernährung und das Leben mit und in der Natur. Durch diese Pilgertouren wurde er weltbekannt. Sein Äußeres trug dazu bei: Im langen, meist weißen Gewand trat er auf, mit langem welligen Haar. Viele Menschen, die ihn erlebten, verglichen ihn mit Jesus Christus.

Nach seinen Pilgerreisen ließ er sich 1910 in Arendsee auf dem am See-Ufer gekauften Areal nieder – samt zweiter Gattinnen und drei Kindern. Dort lebte die Familie nach Nagels Lebensauffassung teilweise in tiefer Armut. Sein Sohn Johannes berichtete später, es hätte Zeiten gegeben, in denen sich die Kinder vom Schilf des Arendsees ernährt hatten; die Familie lebte vegetarisch.