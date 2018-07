Bei einer Familienfeier in Neuferchau im Landkreis Salzwedel sind zehn Menschen durch einen Blitzeinschlag verletzt worden – darunter fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, spielten die Kinder am Samstagabend in einer Scheune, als der Blitz in das Dach fuhr. Sie erlitten Verbrennungen. In einem daneben aufgebauten Partyzelt hielten sich fünf Gäste an Metallstangen fest, als der Blitz einschlug. Sie erlitten ebenfalls Verbrennungen und wurden von Notärzten versorgt.