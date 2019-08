Wolfsvorkommen 2015/2016 Die folgende Karte zeigt Gebiete in Deutschland, in denen zwischen dem 1. Mai 2015 und dem 30. April 2016 nach den wissenschaftlichen Monitoringstandards Wölfe nachgewiesen wurden. In den blauen Flächen konnten einzelne Tiere nachgewiesen werden, in den roten Nachwuchs von Wölfen.