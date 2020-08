"Gummistiefel" aus dem Mittelalter Archäologen präsentieren in Stendal historischen Holzschuh

In Stendal ist am Mittwoch ein archäologischer Fund der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Ein rund 600 Jahre alter Holzschuh war im April bei Bauarbeiten an einer Straße gefunden worden. Grabungsleiter Andreas Neubert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, derartige Funde seien selten. Das Holz habe sich nur unter den besonderen Bedingungen in Stendal halten können. Dazu gehörten ein hoher Grundwasserstand und feuchte Erdschichten, die Hölzer gut konservierten.