Ehemalige Kaserne am Stadtrand Asylbewerberunterkunft in Stendal wird deutlich teurer

Warum das Land trotz sinkender Asylbewerberzahlen an der Aufnahmeeinrichtung festhalte, hatte Innenminister Holger Stahlknecht bereits im März 2018 bei einer großen Podiumsveranstaltung in Stendal erklärt. Das Land habe für sogenannte vulnerable Personen keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit. Traumatisierte Frauen und Kinder müssten entsprechend untergebracht und versorgt werden. Dies soll in Stendal möglich sein.

Das Land möchte sich auf die beiden Standorte Halberstadt und Stendal konzentrieren, die dann zusammen 1.974 Plätze bieten. Andere noch existierende Standorte in Magdeburg und Bernburg (zusammen 500 Plätze) sollen geschlossen werden. Der vorrübergehende Standort in Klietz (Landkreis Stendal) in einer Bundeswehrkaserne war bereits im Mai 2018 geschlossen worden. Zeitweise waren dort bis zu 700 Menschen untergebracht. Ende 2016 lag die Kapazität an neun Standorten bei 4.050.