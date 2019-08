Die Kreisgruppe Stendal hatte bereits 22.000 Euro für die Klage gegen den Weiterbau der A14 gesammelt. Das Geld solle den Spendern nun zurückgegeben werden, so Bohlander. Klagen könne nur der Landesverband, die Kreisgruppe sei dazu nicht berechtigt. Bei vielen Menschen vor Ort habe der Landesverband nun "extrem an Glaubwürdigkeit verloren", hieß es in einer Mitteilung. Der Kreisverband bleibt bei seiner Argumentation, die geplante A14 sei für die Altmark überdimensioniert. Wald und Auenlandschaft würden zerschnitten. Bereits am Dienstag hatte BUND-Landesvorsitzender Ralf Meyer eingeräumt, den Bau der A14 rechtlich nicht mehr verhindern zu können. Der Vergleich mit dem Land hole aber "das Optimum für Mensch und Natur" heraus. Der Deal schließt auch künftige Klagen des BUND aus.