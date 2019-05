Der Weiterbau der Autobahn 14 steht in der Altmark vor neuen Schwierigkeiten. Die Stadt und die Verbandsgemeinde Seehausen haben am Mittwoch Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Das teilte Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (CDU) auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Kläger wollen laut Kloth einen besseren Lärmschutz durchsetzen. Nach seiner Darstellung werden nach allen Berechnungen gerade so die Grenzwerte eingehalten. Sollte es ein Einlenken geben, könne die Klage jederzeit zurückgezogen werden.

90 Prozent der Ratsmitglieder sind klare Befürworter der Autobahn und hätten sie lieber gestern als morgen. Rüdiger Kloth, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber sprach sich für Nachbesserungen beim Lärmschutz aus. Großzügigere Planungen seien in jedem Fall günstiger als weitere Verzögerungen beim Autobahn-Bau. Eine parlamentarische Anfrage des FDP-Politikers ergab: Auf der gesamten Strecke wird für rund 15 bis 20 Millionen Euro lärmmindernder Fahrbahnbelag verbaut. Zusätzlich sollen 8,5 der derzeit geplanten 950,6 Millionen Euro in Lärmschutzwände fließen. Auf vier von acht Abschnitten sei hingegen nicht ein Euro für Schutzmaßnahmen geplant, erklärte Faber.

Webel: Altmark wartet auf A14-Nordverlängerung

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT zu den Klagen, er denke, die Planungsbehörde habe sich an geltendes Recht gehalten. Es stehe der Gemeinde Seehausen aber zu, gegen vermeintliche Benachteiligungen zu klagen. Man warte die Überprüfung ab. Eine Zeitverzögerung befürchte er vorerst nicht. Webel verwies auf eine weitere Klage der Naturschutzorganisation BUND gegen einen sich anschließenden Bauabschnitt in Brandenburg. Dabei gehe es um die Strecke zwischen Wittenberge und der Elbe, so Webel: "Wir könnten eh nicht anfangen zu bauen, weil man eine Brücke nur komplett bauen kann."

Die A14 soll die Altmark ans Autobahnnetz anbinden. Bildrechte: dpa Dennoch seien all diese Klagen "sehr bedauerlich, vor allem für die weit überwiegende Zahl der Altmärker, die auf die Fertigstellung der A14-Nordverlängerung warten". Die Altmark gehört zum größten autobahnfreien Raum Deutschlands. Nach Zahlen des Verkehrsministeriums benötigt derzeit jeder Pendler im Norden Sachsen-Anhalts im Durchschnitt 52 Minuten bis zur nächsten Autobahn-Anschlussstelle. Nach Fertigstellung der A14 sollen es durchschnittlich nur noch 21 Minuten sein. Das entspreche dem üblichen Standard in Deutschland.

Mehrere Millionen Euro für den Naturschutz