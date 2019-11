Landkreis Stendal Möringer Bahnhof kommt unter den Hammer

Im Stendaler Ortsteil Möringen wird der alte Bahnhof versteigert. Das Startgebot liegt bei 1.000 Euro. Wer den Zuschlag erhält, bekommt dafür ein rund 1.200 Quadratmeter großes Grundstück inklusive einer Nutzfläche von etwa 300 Quadratmetern. Allerdings sind Empfangs- und Nebengebäude stark sanierungsbedürftig. Das Dach ist stellenweise undicht, es gibt Schäden am Mauerwerk und durch Vandalismus. Die Auktion für das ehemalige Bahnhofsgebäude findet am 29. November um 11 Uhr in Leipzig statt.



Der Bahnhof in Möringen liegt an der ICE-Trasse Hannover-Stendal-Berlin. Im Stundentakt halten hier zudem Regionalbahnen in Richtung Stendal und Wolfsburg.