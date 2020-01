Die für den Fernverkehr bedeutende Trasse wird zeitweise nur eingleisig befahrbar sein, somit können nicht mehr alle Züge dort entlang. Die Bahn kündigt Haltausfälle in Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg an. ICE- und IC-Züge sollen zwischen 20 und 60 Minuten länger unterwegs sein. Dies gilt zunächst nur nachts, ab 1. Februar auch tagsüber.

Was machen die Pendler zwischen Stendal und Wolfsburg?

In den Morgen- und Abendstunden wird der IC- und ICE-Verkehr aufrecht erhalten. Ansonsten gibt es noch eine Ausweichmöglichkeit: Da an der Stammstrecke neben der Schnellfahrstrecke nicht gebaut wird, bieten die zweistündlich fahrenden Regionalzüge eine Alternative. Allerdings benötigen sie für die Strecke doppelt so lange.