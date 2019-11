Die Pläne stießen in einer MDR-Umfrage am Montag unter Passanten größtenteils auf Verständnis. So seien die Arbeiten notwendig und nahezu alternativlos, hieß es. Die Stadt erklärte, dass im kommenden Jahr die Straße und die Leitungen darunter erneuert werden müssten. Dabei wären die Bäume den Angaben zufolge mitunter so stark beschädigt worden, dass sie die Arbeiten ohnehin nicht überstanden hätten.