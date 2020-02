Baustellenbesuch Wie es um die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Stendal steht

Die große Flüchtlingswelle ist zwar vorbei – dennoch ist Sachsen-Anhalts bisher einzige Erstaufnahmestelle in Halberstadt am Limit. Auf der ehemaligen Anlage der Grenztruppen in Stendal wird deshalb an einer weiteren Aufnahmestelle gebaut. Bis zu 1.000 geflüchtete Frauen und Kinder sollen dort künftig Platz finden. 30 Millionen Euro werden investiert. Ein Besuch.