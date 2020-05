Die Elbfähre Ferchland-Grieben bleibt wegen Niedrigwassers an Land. Ab Juli wird ihr Betrieb komplett eingestellt. Das Bild zeigt den Ableger mit Blick auf Ferchland. (Archivfoto)

Die Elbfähre Ferchland-Grieben bleibt wegen Niedrigwassers an Land. Ab Juli wird ihr Betrieb komplett eingestellt. Das Bild zeigt den Ableger mit Blick auf Ferchland. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/André Plaul

Ab Anfang Juli bleibt die Fähre dann ohnehin an Land. Das hatte bereits vor wenigen Wochen der Gemeinderat in Elbe-Parey entschieden. Auch das hat indirekt mit dem Niedrigwasser der vergangenen Jahre zu tun. Weil die Fähre wegen des wenigen Wassers 2019 und 2018 häufig an Land bleiben musste, fehlten der Gemeinde Elbe-Parey die Einnahmen – die für den Betrieb und die Instandsetzung der Fähre allerdings dringend benötigt werden. Das Fass war übergelaufen, weil die Gemeinde zuletzt nicht die nötigen 1,3 Millionen Euro für die Revision der Fähre hatte aufbringen können. Ausreichend Geld vom Land gab es ebenfalls nicht. Deshalb hatte sich der Gemeinderat für die Stilllegung der Fähre ausgesprochen.