Motorradfahrer aus vielen Gegenden Sachsen-Anhalts haben am Sonntagvormittag in Stendal den Segen für eine gute Bikersaison entgegengenommen. An einem Bikergottesdienst am Sperlingsberg nahmen rund 60 Biker teil. Die Predigt hielt der Stendaler Superintendent Michael Kleemann, selbst eingefleischter Motorradfahrer. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bei Bikergottesdiensten erreiche man andere Menschen als beim üblichen Gottesdienst in der Kirche.