Drei Tage in der Altmark und 15 Termine, so bunt wie das Leben – das ist mein Programm als Altmarkbloggerin. Die Tour führt von der kleinen Privatbrauerei in Stendal über den Öko-Bauernhof in Cobbel bis zum Neuen Schloss in Tangerhütte. Um 11 Uhr vormittags probiere ich Craft Beer, Bierbrand und Gin. Danach laufe ich mit den Organisatoren von der Lokalen Aktionsgruppe "Uchte-Tanger-Elbe" und einem Landwirt durch Spargelfelder und Kirschplantagen. Ich schnuppere an frischen Lemon-Seitlingen und koste Schokolade aus genau drei Zutaten: Kakaobutter, Kokosblütenzucker und Kakaopulver. Schließlich stecken Kälbchen-Findelkinder ihre Nase in mein Kamera-Objektiv.