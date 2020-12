So etwas wie das Hochwasser 2013 und den großen Dorfbrand im Sommer 2019 wollen die Bittkauer nicht noch einmal erleben. Beim Hochwasser war der ganze Ort überschwemmt. Im Sommer des vergangenen Jahres war eine Landmaschine in Brand geraten – eine Feuerwalze rollte von einem Feld auf Bittkau zu und verbrannte ein Einfamilienhaus. Und immer war die Feuerwehr im Dauereinsatz.

Das Problem: Beim Hochwasser war das alte Gerätehaus stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Gemeindewehrleiter Niels Wilhelm erinnert sich: "Dort ist ja ein Versammlungsraum als Kellerraum integriert gewesen, der fast komplett mit Wasser voll lief."

Jetzt hat Bittkau wieder ein Feuerwehrgerätehaus mit einer großen Fahrzeughalle. Und nicht nur das. Das Gebäude soll auch Treffpunkt für die 25 Ortsfeuerwehren der Umgebung sein, um sich gemeinsam weiterzubilden und zu trainieren. Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm sagt, die Ausstattung sei jetzt auf dem neuesten Stand, auch für neue Katastrophen. Die Einwohner könnten sich im Notfall darauf verlassen, dass sie in dem neuen Gerätehaus auch Strom bekämen, das Handy aufladen oder Babymilch aufwärmen könnten.

Löscheinsatz während dem Großbrand 2019 in Bittkau. Bildrechte: Polizei Stendal

Das neue Feuerwehrgerätehaus hat 1,5 Millionen Euro gekostet. Zwei Drittel musste die Einheitsgemeinde Tangerhütte selbst zahlen. Das Geld fehlt nun für ein dringend benötigtes, drittes Löschfahrzeug.



Aber der Bürgermeister muss alle anderen Orte auch im Blick haben und so wird auch Lüderitz ein neues Gerätehaus bekommen. Denn künftig wird die Feuerwehr dort auch für die Autobahn 14 zuständig sein, die in wenigen Jahren direkt an Lüderitz vorbeiführen wird.