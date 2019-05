Nach Wahlfälschung Stendal vor der Kommunalwahl: "2014 wiederholt sich nicht"

Stendal und die Wahlen: Seit 2014 liegt ein Schatten über der stolzen Hansestadt. Dort waren in einem in Sachsen-Anhalt bislang nicht dagewesenen Umfang Briefwahlstimmen gefälscht worden. Möglich durch kriminelle Energie – und durch Fehler in der Verwaltung. Allen in Stendal ist klar, dass sich das bei der Wahl kommenden Sonntag nicht wiederholen darf. Wird es auch nicht, sagt Oberbürgermeister Klaus Schmotz.