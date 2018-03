Bürgerversammlung Stahlknecht informiert über Erstaufnahme in Stendal

Am Mittwochabend hat Innenminister Holger Stahlknecht in Stendal über die geplante Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge informiert. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, sicherte der Innenminister zu, dass Flüchtlinge nur in der ehemalige Grenztruppen-Kaserne, die als Aufnahmestelle dienen soll, untergebracht werden sollen und nicht an weiteren Stellen in Stendal.

Stahlknecht habe außerdem mehr Polizeipräsenz zugesagt. Angesprochen auf den Vergewaltigungsfall in Dessau durch Asylbewerber, sagte er, hundertprozentige Sicherheit sei nicht zuzusichern. Allerdings würde die Mehrzahl der Vergewaltigungen im Land laut Kriminalitätsstatistik von Deutschen und nicht von Zuwanderern begangen.

Auf einen befürchteten Andrang auf soziale Einrichtungen in Stendal reagierte der Innenminister gelassen. In Halberstadt habe es auch keinen Ansturm auf die Tafel gegeben. Außerdem sei die Verpflegung der Asylbewerber in der künftigen ZASt (Zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge) sichergestellt.

Stahlknecht: "Halberstadt bleibt"

Auf die Frage, ob es denkbar wäre, dass die alte ZASt in Halberstadt geschlossen wird und nur Stendal übrig bleibt, erwiderte Stahlknecht: "Halberstadt bleibt". Das Land habe in den vergangenen Jahren fünf Millionen Euro in die Sanierung gesteckt, deshalb erfolge die Erfassung der Flüchtlinge auch weiterhin in Halberstadt.

Für die Bürgerversammlung hatte die Stadt in das Stendaler Musikforum Katharinenkirche geladen. Da es dort nur beschränkt Sitzplätze gab, hatten Interessierte die Möglichkeit, das Geschehen vor dem Haus über Lautsprecher mit zu verfolgen.

Die ehemalige Grenztruppen-Kaserne soll bis zu 1.000 Flüchtlingen Platz bieten. Zunächst sollen aber nur 600 Geflüchtete dort einziehen. Das Land investiert in den Ausbau an Stendals Stadtrand rund 30 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen bis 2020 abgeschlossen sein.