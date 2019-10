Eines vorweg: Der Busfahrer hat sich nicht verfahren. Mit seinem blau-weißen Bus – Linie 679 – und Schulkindern an Bord fährt er über militärisches Sperrgebiet in Klietz im Landkreis Stendal. Eine Sperrung der eigentlichen Straße macht das nötig.

Doch von vorne: Kinder, die in Schollene im Landkreis Stendal leben und nach Groß Wudicke in Brandenburg zur Schule fahren, müssten aktuell eigentlich einen rund 30 Kilometer langen Umweg nehmen. Grund dafür ist eine Vollsperrung auf der regulären Route. An der Straße wird gebaut, es gibt kein Durchkommen.

Weil diese Straße gesperrt ist, darf der Schulbus durchs militärische Sperrgebiet fahren. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Also haben sich das Unternehmen Havelbus, die Bundeswehr und die Behörden auf eine Ausnahmegenehmigung geeinigt. Die gilt übrigens auch für die Post, Rettungswagen und die Feuerwehr und zwar so lange, wie an der Straße gebaut wird. Statt also 30 Kilometer Umweg zu fahren, geht es für Busfahrer und Schulkinder nun über eine zwei Kilometer lange Bundeswehrstraße – vorbei an Militär-Lkw, Panzern und Soldaten. Und damit sich niemand verfährt, weisen orange Pfeile den Weg durchs Sperrgebiet.