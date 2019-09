Der monatelange Streit in der Altmark-CDU hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die CDU hat gleich fünf Mitglieder in Osterburg aus der Partei ausgeschlossen. Offizielle Erklärung: Sie haben Parteibeiträge nicht vollständig bezahlt.

In der Landes-CDU hat es zuletzt häufiger Streit gegeben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Katharina Häckl: Der Vorwurf gegen die fünf CDU-Politiker lautet, dass sie nicht wie vorgeschrieben einen Teil ihrer Bezüge als Mandatsträger an die Partei gegeben haben. Sie selbst allerdings sagen, sie hätten das vor einigen Jahren genauso mit dem Kreisverband vereinbart. Und das ist ja wohl auch einige Jahre gut gelaufen. Jetzt allerdings will der Kreisverband nichts mehr davon wissen. Es habe mehrere Mahnungen gegeben. Und die Konsequenz – so die Partei – sei jetzt, dass die Mitgliedschaft in der CDU erloschen sei.