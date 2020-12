Warten auf den Impfstoff Corona-Impfzentren in der Altmark sind bereit

In den vergangenen knapp zwei Wochen wurden in Sachsen-Anhalt die 14 Impfzentren vorbereitet, die das Land in seiner Impfstrategie Ende November festgelegt hat. Zwei Einrichtungen liegen in der Altmark und sind nunmehr einsatzbereit. In Gardelegen wurde ein leerstehendes Gebäude des Landkreises hergerichtet, in Stendal eine ehemalige Kita. Was noch fehlt, muss vom Land geliefert werden: Kühltechnik, Computer und allen voran der Corona-Impfstoff.