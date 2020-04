Oma und Opa helfen

Das bedeutet für uns als Familie in erster Linie aufatmen – denn in den vergangenen Wochen kamen wir uns schon vor, wie ein kleines Fuhrunternehmen. Auch wenn von Experten davon abgeraten wurde, holten wir nämlich die Großeltern für die Kinderbetreuung mit ins Boot. Denn ein Arbeiten im Homeoffice und die Betreuung unseres dreijährigen Knirpses "irgendwie nebenbei" wollten wir keinem zumuten. Das hieß also für uns, jeden Morgen den Kleinen ins Auto zu setzen und ihn zu den Großeltern in der Nähe von Stendal zu bringen. Morgens hin und abends zurück – wir kamen so locker auf zwei Stunden Fahrzeit am Tag. Das ging anfangs zwar noch, wurde aber zunehmend nervig für alle.

Ohne Antrag auf Notbetreuung geht nix

Doch so einfach, wie wir uns das mit der Notbetreuung gedacht hatten, war es dann doch nicht. Schließlich leben wir in Deutschland, und da hat alles seine Ordnung. Soll heißen: Zunächst musste ein Antrag auf Notbetreuung gestellt werden, damit das Kind wieder in seine Kita gehen darf.

Nach fünf Wochen Kita-Pause ging's mit reichlich gepackten Sachen wieder los. Bildrechte: MDR/Anne Gehn-Zeller Dafür kann man auf den Seiten des Landes ein Formular herunterladen. Das muss dann ausgefüllt und vom Arbeitgeber unterschrieben, gestempelt und beim Träger der Kindereinrichtung abgegeben werden. In unserem Fall ist das die Hansestadt Stendal. Die jedoch hat wiederum einen eigenen Antrag, mit dem die Eltern die Berechtigung zur Notbetreuung ihres Kindes nachweisen müssen. Und als hätte ich es geahnt, hatte mein Arbeitgeber auch ein eigenes Schreiben parat, das mich als "notbetreuungsberechtigt" ausweist.



Okay, drei Anträge – das sollte passen, dachte ich. Allerdings war es mit dem einfachen Abgeben desselbigen nicht getan. Erst musste das Formular von der Stadt geprüft und grünes Licht gegeben werden. Aber wir hatten Glück – kurzfristig gestellt, sollte sich das als reine Formalie am Telefon herausstellen.



Voller Vorfreude packte ich also einen Tag vorher die Sachen für die Kita zusammen: Ich bezog das kleine Bettzeug, packte den Beutel mit Ersatzklamotten, prüfte alles auf seine Vollständigkeit. Auf die Frage, wie es Sohnemann denn findet, wenn er morgen wieder zu den anderen Kindern spielen gehen kann, bekam ich keine eindeutige Antwort – jedenfalls war sie nicht so euphorisch, wie ich gehofft hatte.

Verständnis in der Kita – aber hohe Auslastung

In der Kita selbst war es am Morgen im Vergleich zu sonst ziemlich ruhig und entspannt. Im Gruppenraum meines Sohnes hatte eine Handvoll Kinder eine Eisenbahnstrecke quer durch den Raum aufgebaut. Seine Erzieherin zeigte mir gegenüber Verständnis dafür, dass ich meinen Sohn jetzt auch in die Kita bringe: "Das ist doch das Beste für die Kleinen".