Mehrfach habe er, so Friedrich Mülln, in der Behörde angerufen und auf Missstände in dem Betrieb hingewiesen. So soll eine tote Kuh mehrere Tage zwischen ihren lebenden Artgenossen gelegen haben. Diese seien in der Zeit gemolken worden und die Milch in die Verarbeitung gegangen.

Mülln habe sich zuerst mit anonymen Anrufen an die Behörden gewandt. Erst als sich Mülln schließlich als Vertreter der "Soko Tierschutz" zu erkennen gegeben habe, sei die Behörde tätig geworden und habe eine unangekündigte Kontrolle vorgenommen. Dabei hatten die Tierärzte nach Angaben des Landkreises nichts Wesentliches zu beanstanden.

"Alles deutet darauf hin, dass die Mitarbeiter des Veterinäramts den Stall gar nicht betreten haben." Friedrich Mülln, Soko Tierschutz

"Soko Tierschutz" sieht Behördenversagen

Für Friedrich Mülln kam dieser Befund des Kreises völlig überraschend. Er selbst habe das Veterinäramt darauf hingewiesen, dass es in dem Betrieb mehrere tote Tiere gebe, zum Teil schon stark verwest. Zu finden im Stall und dahinter, wie er es genau beschrieben habe. Mülln: "Eine tote Kuh in einem Laufstall zu übersehen, ist unmöglich.“ Doch die tote Kuh aus den Videoaufnahmen habe sowohl vor als auch nach dem Besuch der Veterinäre in der Anlage gelegen.

Als Beweis zeigte er MDR SACHSEN-ANHALT Videoaufnahmen mit entsprechenden Tageszeiten. Außerdem Bilder, auf denen Mitarbeiter unbeeindruckt um das tote Tier herumlaufen und weiter ihrer Arbeit nachgehen. "Alles deutet darauf hin, dass die Mitarbeiter des Veterinäramts den Stall gar nicht betreten haben."

Betreiberfamilie weist Vorwürfe zurück

Tim Geven, Sohn der Betreiberfamilie, weist die Vorwürfe zurück. Tote Tiere würden umgehend aus dem Bestand entfernt. Dass von 700 Tieren auch welche stürben, sei normal.

Eine Auffälligkeit weist der Betrieb in Demker allerdings auch nach Angaben des Landkreises selbst auf. So ist die Sterblichkeit innerhalb des Tierbestandes in Demker ungewöhnlich hoch. Zwischen dem 1. Januar und dem 9. Mai sind dort demnach 46 Tiere verendet. Außerdem hatte es in der Vergangenheit immer wieder Beanstandungen gegeben. Genannt werden etwa unterlassene Hinzuziehung eines Tierarztes, verbesserungswürdige Klauengesundheit oder Meldefehler in der HIT-Datenbank, also bei dem deutschlandweiten Verzeichnis, in dem alle Tiere registriert werden. Das hatte bereits zu Auflagen und Bußgeldverfahren geführt.

Landkreis: Kein Kontrollproblem beim Veterinäramt

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT beim Veterinäramt des Kreises, wie die hohe Zahl toter Tiere im Bestand des Betriebs in Demker zu bewerten sei, antwortete die Behörde schriftlich: "Die Anzahl der verendeten Tiere in dem Betrieb ist höher als der Durchschnitt anderer Betriebe." Nähere Angaben zu den Hintergründen machte die Behörde nicht. Dazu würde die Datengrundlage fehlen. "Verendete Tiere werden nicht routinemäßig untersucht. Dazu haben wir keine Angaben."



Ob möglicherweise eine Krankheit im Bestand sein könnte oder die Tiere womöglich schlecht versorgt werden – solchen durch die auffälligen Zahlen aufgeworfenen Fragen sind die Veterinäre nicht nachgegangen.



Der Landkreis sieht hier keine Versäumnisse beim Veterinäramt. Auf eine entsprechende Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT kam die kurze Antwort: "Nein".

"Soko Tierschutz" hält Betreiber für überfordert

Der Milchviehbetrieb in Demker steht in der Kritik. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Friedrich Mülln von "Soko Tierschutz" sieht das anders. Er will in den nächsten Tagen Beweise vorlegen, die den Fall aus seiner Sicht zu einem Behördenskandal machen. Auch gegen das Veterinäramt habe er inzwischen Anzeige erstattet. Die Familie sei, so schätzt er die Lage ein, mit dem Führen des großen Betriebes überfordert. Der Betrieb in Demker hat neben den beiden Betreibern, einem holländischen Ehepaar, noch drei Mitarbeiter.



An 365 Tagen im Jahr müssen diese fünf Personen 700 Rinder versorgen und zwei Mal am Tag 350 Kühe melken. Die Arbeitstage beginnen morgens um 4 und enden abends um 18 Uhr, informiert die Familie in einer Pressemitteilung.

Trotz aller Mängel hat der Betrieb verschiedene Qualitätssiegel, auch das für Milch. Die Milchwerke Mittelelbe, die bisher aus Demker beliefert worden war, nimmt seit Bekanntwerden der Vorwürfe keine Milch mehr ab. Das stellt die Betreiber vor große Probleme, weil die Einnahmen fehlen. Wobei sich die Situation auf dem Milchmarkt aktuell ohnehin wieder zugespitzt hat – ein Grundproblem für das gesamte Marktsegment: Die Handelsketten zahlen derzeit wieder so niedrige Preise an die Erzeuger, dass es für sie schwer ist, ohne Querfinanzierung aus anderen Bereichen genug Mitarbeiter einzustellen.

Den Fall in Demker prüft nun weiterhin die Staatsanwaltschaft. Der Verein "Soko Tierschutz" hatte Anzeige erstattet.