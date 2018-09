Auf dem Gelände einer Schweinemastanlage in Demker im Landkreis Stendal sind etwa 100 tote Schweine gefunden worden. Das hat der Landkreis in einer Mitteilung bestätigt. "Die Tiere kamen aus einem anderen Landkreis und wurden zur Endmast nach Demker gebracht." Bekannt sei bisher nur, dass die Schweine von einem Lieferdienst am Montagabend in Demker abgeladen worden seien.