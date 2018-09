Im Fall der toten Schweine von Demker im Landkreis Stendal gehen die Ermittler davon aus, dass die Tiere erstickt sind. Das hat die Staatsanwaltschaft Stendal MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Ein "irgendwie geartetes Ersticken" sei am naheliegendsten.

Die Untersuchungen zur Todesursache der Schweine seien allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen, deshalb sei es noch kein endgültiges Ergebnis, so die Staatsanwaltschaft. Den Angaben zufolge wird nun der Lkw untersucht, mit dem die Schweine aus Mecklenburg über Brandenburg nach Stendal gebracht worden waren. Das dauere aber einige Tage. Möglich seien ein Bedienungsfehler des Fahrers oder auch ein technischer Defekt.

Am Montag vergangener Woche hatte ein Tiertransport mehr als 100 tote Schweine an der Mastanlage in dem Tangerhütter Ortsteil abgeladen. Laut dem Betreiber waren die Tiere schon bei der Ankunft tot.