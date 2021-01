Funktionierender Distanzunterricht In Stendal ist das virtuelle Klassenzimmer gelebte Realität

Eine Schulglocke hat es nicht geschrillt. Trotzdem begann für die rund 210 Schülerinnen und Schüler der Bilingualen Grundschule in Stendal am Montag nach den Winterferien pünktlich um 8 Uhr der Unterricht – virtuell. Genau wie die Lehrer sitzen die meisten Schüler zuhause vor ihren Computern. Nur die Kinder aus der Notbetreuung versammeln sich im regulären Klassenraum der Privatschule. Sie können dem Unterricht über ein Smartboard folgen. Auf dem großen Bildschirm können sie die Gesichter ihrer Klassenkameraden sehen und mit ihnen und dem Lehrer sprechen. Insgesamt sind 48 Kinder in der Notbetreuung, sie sind auf die verschiedenen Klassen verteilt und werden pro Klasse von einer pädagogischen Mitarbeiterin betreut. Dass auch sie ins virtuelle Klassenzimmer integriert werden, wurde am ersten Schultag spontan umgesetzt. Ursprünglich war mit weniger Kinder gerechnet worden. Nun ist es fast ein Viertel der Schülerschaft.

Die Bilinguale Grundschule Altmark An der Bilingualen Grundschule Altmark in Stendal werden rund 210 Kinder in zehn Klassen unterrichtet. Es sind 14 Lehrerinnen und Lehrer und acht pädagogische Mitarbeitende tätig. Außerdem gibt es einen Hausmeister, eine Sekretärin und einen Teilzeitgeschäftsführer sowie einen FSJdler. Träger der Schule ist eine gGmbH. Seit 2007 besteht eine Genehmigung für die Schule. Das besondere Profil der Schule liegt darin, dass viele Fächer in Englisch unterrichtet werden. Der Hort deckt eine Betreuung von 6 Uhr bis 17:30 Uhr ab. Eltern müssen Schule und Hort bezahlen. Das Schulgeld beträgt monatlich 175 Euro. Der Hort kostet zwischen 32 Euro und 53 Euro.

Mit einem fiktiven Hintergrund werden die Kinder im Homeschooling in einen Hörsaal gesetzt. Bildrechte: Axel Braune

Einen wichtigen Anstoß gab in der Phase der Vater einer Schülerin. IT-Spezialist Axel Braune machte die Schul- und Geschäftsführung auf die Plattform Microsoft-Teams aufmerksam. Das Unternehmen stellt kostenlos die Software an deutschen Schulen zur Verfügung, wenn dort Mitarbeiterkinder unterrichtet werden.



Axel Braune sieht den Schlüssel dazu, dass es in Stendal an der Bilingualen Grundschule nun so gut klappt darin, dass frühzeitig mit der Organisation begonnen wurde. Noch im Sommer, als viele kaum an einen zweiten Lockdown glauben wollten, schulte der IT-Experte ehrenamtlich die Lehrer. Die Lehrer ihrerseits übten mit den Schülern. "Das wurde konsequent mit allen Klassen gemacht. Mindestens einmal die Woche wurde die Software ausprobiert", so Braune. Die Kinder hätten so ihr virtuelles Klassenzimmer ansteuern, den Lehrplan finden sowie mit einem Klick am Unterricht teilnehmen können. Vor den Weihnachtsferien wurde dann bereits in Wochenplänen gearbeitet, so wie sie die Kinder nun auf ihrem PC vorfinden.