Alte Deponie Amphitheater mitten in Tangermünde

Übungsplatz für die Feuerwehr, Shuttle-Parkplatz für Großveranstaltungen oder auch Stützpunkt für eventuelle Hochwasser – in Tangermünde ist mitten zwischen Eigenheimen und in unmittelbarer Nähe zum Fluss Tanger und der Elbe eine Art Arena entstanden.

Das Areal auf der ehemaligen Mülldeponie an der Lüderitzer Straße sieht aus wie ein Sportplatz auf einer erhöhten Ebene, befestigt mit Schotter. Es ist von etwa drei Meter hohen Wällen umgeben, von der Straße nicht einsehbar und mit Toren verschlossen. Mit Bauschutt vom Abbruch der alten Feodora-Schokoladenfabrik aus dem Jahr 1904 ist die Deponie abgedeckt worden und hat nun die Form einer riesigen Freiluftarena. Fast erinnert das Bauwerk an ein Freilufttheater für Theaterveranstaltungen und Konzerte.

Der Schuttplatz grenzt direkt an Wohngebiete und an die Tangerniederungen an. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Das Gelände grenzt südlich unmittelbar an die Tangerniederung an, die in verschiedenste Naturschutzschutzgebiete eingebunden ist. Zu Fragen der Umweltgefährdung des Schuttplatzes führte die Stadt in der sogenannten "Vorplanung zur Nutzungserweiterung" des Geländes aus, dass die ehemalige Deponie im Altlastenkataster des Landkreises Stendal als "Altablagerung mit relativ geringer Gefährdungsklasse geführt" wird.



Das Grundwasser sei gegen Sickerwasser geschützt. Es sei aber nicht auszuschließen, dass lösliche Schadstoffe durch Sickerwasser und bei Hochwasser in die Tangerniederung eintrete. "Da es aber keine Hinweise auf Ablagerung von Industrieabfällen gibt, ist kein spezifischer / massiver Eintrag von Schadstoffen zu erwarten", erläutert die Stadt in dem Nutzungsplan. Früher waren in der stillgelegten Sandgrube Bauschutt, Hausmüll, Sperrmüll, Straßenkehricht, Garten- und Parkabfälle sabgelegt worden.