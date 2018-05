Tierquälerei in Demker Es geschieht nebenan

In Demker im Landkreis Stendal steht ein Milchviehbetrieb im Verdacht, seine Tiere auf das Schlimmste misshandelt zu haben. Heimliche Aufnahmen von Tierschutzaktivisten zeigen geschwächte Kühe, die es nicht schaffen dem automatischen Gülleschieber auszuweichen. Ein Kälbchen wird unbeaufsichtigt geboren, nur um kurze Zeit später vom selben Gülleschieber zerquetscht zu werden. Die Mutterkuh steht hilflos daneben. Eine verendete Kuh hängt in den Rohren eines Kastenstandes, wird von Arbeitern nicht beachtet, liegengelassen. An mehreren Stellen finden sich tote Tiere, verweste und halbverweste Kadaver, Teile von Tieren, etwa ein einzelnes Bein. Es sind kaum auszuhaltende Aufnahmen.

Nichts ist bewiesen

Es ist nicht bewiesen, dass die Aufnahmen tatsächlich aus dem Betrieb in Demker stammen. Zwar zeigen die Aktivisten einen Standort auf ihrem Handy, nutzen GPS-Tracker, filmen die Anlage von außen. Aber all das ist fälschbar. Geschickte Schnitte oder Apps, die einen anderen als den tatsächlichen Standort vortäuschen. Es gibt vielerlei Möglichkeiten der Manipulation.

Aber eines kann nicht vorgetäuscht werden: Es sind Tiere misshandelt worden. Die Haltungsbedingungen in genau diesem Stall, der in den Filmaufnahmen zu sehen ist, sind grausam. Nur: ob der Stall, der auf den Aufnahmen zu sehen ist, tatsächlich auch der Stall in Demker ist – das müssen die Recherchen klären.

Bitterer Beigeschmack

Dabei hat es einen bitteren Beigeschmack, wenn der zweite Beigeordnete des Landkreises nach dem Vor-Ort-Termin feststellt, dass der Betrieb zwar "nicht die Vorzeigeanlage ist, die es im Landkreis Stendal gibt". Dass aber "tierschutzrechtlich heute [am 9. Mai 2018] keine Anhaltpunkte gefunden" wurden und es deshalb "keine weiteren Verfügungen gegenüber dem Tierhalter" geben werde.

Was soll uns das sagen? Dass also alles in Ordnung ist?

Nichts ist in Ordnung!

Mitnichten. Abgesehen davon, dass sich jeder selbst die Frage stellen kann, warum Tierschutzaktivisten aus Augsburg in Bayern über 500 Kilometer nach Demker in Sachsen-Anhalt fahren, um heimliche Aufnahmen in einem Milchviehbetrieb zu machen, wenn es dort tierschutzrechtlich nichts zu beanstanden gibt, sind aus gesellschaftlicher Perspektive die Fragen doch längst andere:

Wieso sind unsere tierischen Produkte so wahnsinnig billig? Wieso werben die großen Discounter zum Beginn der Grillsaison wieder mit Preisen, die fernab jeder rationalen Rechnung sind? Wieso erhalten Bauern Cent-Beträge für ein so wertvolles und großartiges Luxus-Produkt wie Milch?

Die Antwort wird in Form von Verboten gegeben: Die Agrarbetriebe lassen sich nicht in ihre Ställe gucken, weil uns der ehrliche Blick auf die Realität der Viehhaltung dazu zwingen würde, all das bleiben zu lassen. Kein Fleisch mehr zu essen. Keine Milch mehr zu trinken, keine Eier mehr zu essen und so weiter.

Dabei schützt die Agrarindustrie de facto sich selbst. Denn unser Blick auf das wahre Ausmaß der Qual in den Tierfabriken, unsere ehrliche moralische Auseinandersetzung mit dem Leid, das wir durch unsere Lust auf Fleisch, auf unseren unbedachten Konsum von tierischen Produkten aller Art erzeugen, würde uns beim Blick in den Spiegel zwingen, mit all dem aufzuhören, um uns noch selbst achten zu können.

Und es würde das Aus bedeuten für eine Industrie, die das Aus verdient hat. Doch solange wir „nur“ über einen kleinen Betrieb wie jenen in Demker nachdenken, uns darüber echauffieren, dass ein kleiner Betrieb ein im Verhältnis zur globalen Massentierhaltung betrachtet verschwindend geringen Teil an Tieren möglicherweise quält oder gequält hat, ändert sich gar nichts. Und jeder Kommentar in den sozialen Netzwerken, in dem sich die Empörung über tierquälende Betriebe Bahn bricht, ist vor allem eines: scheinheilig.

