Mit der neuen Kommandozentrale ist der Krisenstab im Ernstfall in wenigen Minuten einsatzbereit. Bildrechte: MDR/Flora Hallmann

In Stendal ist am Montag eine neue Zentrale für den Katastrophenschutz eingeweiht worden. Der Raum für die Einsatzleitung bei Hochwasser oder großen Unglücken ist mit allen notwendigen Anschlüssen für die Kommunikation ausgerüstet. Im Einsatzfall werden dort die Experten der Hilfsorganisationen zusammengezogen, um das Geschehen zu koordinieren – von Feuerwehren bis Sandsäcken oder Straßensperrungen.

Das Interesse bei der Einweihung war groß. Bildrechte: MDR/Flora Hallmann

Derzeit sind 200 Mitarbeiter des Landkreises Stendal zur Mitarbeit in diesem Stab berufen, weitere 80 sollen 2020 ausgebildet werden. Sie werden künftig in den neuen Räumlichkeiten in der Wendstraße realitätsnah trainieren und den Umgang mit der Technik erlernen.