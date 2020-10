Nun ist er endlich fertig, der Hauptstadtflughafen in Schönefeld. Lang genug hat es gedauert. Dass der Flughafen überhaupt ins brandenburgische Schönefeld kommt, war lange gar nicht klar. Es gab ab Mitte der 1990er Jahre weitreichende Pläne, ein riesiges Luftkreuz in der Altmark zu bauen. Der Flughafen "Berlin International Stendal" (BIS) war von einer Firma namens Airail AG bis ins Detail geplant worden. Und: Er sollte spätestens 2009 fertig werden. Einige altmärkische Protagonisten können sich noch genau an die Pläne erinnern.

Bis heute vom Konzept überzeugt

Volker Stephan blättert in alten Unterlagen. Alte Flyer, Prospekte und eine große Studie hat er noch. Lange hat er sie nicht mehr angerührt. 2004 waren die hochfliegenden Pläne für einen Großflughafen südlich von Stendal in der Schublade verschwunden. Die Betreiber mussten Insolvenz anmelden. Der heute 82-Jährige ist immer noch überzeugt von dem damaligen Konzept: "Es war alles sehr durchdacht." Utopisch mutete es dennoch an. ICE-Züge von Berlin sollten unter dem Flughafen durchfahren. Schon im Zug sollten die Passagiere für die Flüge einchecken können. Die Zubringerzeit aus Berlin sollte gerade einmal 35 Minuten dauern. Private Investoren wollten drei bis vier Milliarden Euro aufbringen. Mit der Firma Airail AG wurden die Planungen angeschoben und damit letztlich mehrere Millionen Euro in den altmärkische Sand gesetzt.

Volker Stephan (82) war von 2001-2004 Mitarbeiter der Airail AG. Von 1994 bis 2001 war der promovierte Tiermediziner Oberbürgermeister von Stendal. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms "Die Landesregierung in Magdeburg hat sich nie so richtig positiv dazu geäußert", sagt Volker Stephan. Drei Jahre rührte er hauptamtlich die Werbetrommel für den geplanten Großflughafen bei Stendal. "Ich hatte sogar ein kleines Büro in der Fußgängerzone", sagt er. Von 1994 bis 2001 war Volker Stephan Oberbürgermeister von Stendal gewesen. Nach der Wende war der Tiermediziner in die Politik gegangen und machte in der SPD Karriere. "Ich wurde angesprochen, als das Flughafenprojekt 2001 im Landratsamt im großen Saal einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt wurde", erzählt 34. Der damalige Geschäftsführer der Airail AG, Malte Maurer, war auf ihn zugekommen.



Es habe ihn überzeugt, wie detailliert die Pläne schon ausgefeilt waren, sagt Volker Stephan. Seit 1993 hatte es Vorbereitungen und Studien gegeben. Es habe eine Menge Vorteile gegenüber anderen Standorten gegeben, so Stephan. Der am Ende realisierte Standort Schönefeld sei der ungünstigste von allen gewesen. In Brandenburg hatten auch noch Sperenberg und Jüterbog zur Debatte gestanden, zwei ehemalige Militärflughäfen.

Stendal als Ablenkungsmanöver?

Nicht alle haben gleich an die Seriosität des Projektes in Stendal geglaubt. "Es gab einige, die dahinter ein Ablenkungsmanöver vermuteten", sagt Dirk Michaelis vom Bauplanungsamt des Landkreises. Es habe die vielfach geäußerte Ansicht gegeben, dass lediglich Druck aufgebaut werden sollte, um Schönefeld zu realisieren: "Nach dem Motto, wenn ihr nicht mitmacht, dann bauen wir in der Pampa." So hätten viele in Stendal gedacht, sagt er.

Dirk Michaelis (62) ist Chef des Planungsamtes beim Landkreis Stendal Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms Er habe selbst aber ein Schlüsselerlebnis gehabt, sagt Dirk Michaelis, der seinerzeit als junger Bauplaner beim Landkreis angefangen hatte. Seine Behörde war für die Genehmigung des Projektes zuständig. "Es gab eine Sitzung im damals noch existierenden Regierungspräsidium in Magdeburg, wo der Beginn des Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden sollte", sagt er. Dort seien jede Menge Planer mit dicken Altenkoffern hingekommen, die zuvor den Flughafen München geplant hatten. "Da habe ich gedacht, nein, das ist hier kein Ablenkungsmanöver, die meinen es ernst", sagt der heute 62-jährige Michaelis.



Selbstverständlich habe er verfolgt, was später in Schönefeld für Dramen passierten. 2012 wurde kurz vor der geplanten Flughafeneröffnung die Sache gestoppt. Nun –erst acht Jahre später – kann der Flughafen am 31. Oktober an den Start gehen. "Wenn das in Stendal so gelaufen wäre, dann wäre es an mir als Chef der Genehmigungsbehörde gewesen, die Öffentlichkeit über eine Verschiebung zu informieren", sagt Michaelis mit einem Grinsen.

Bauplaner: "Standort hochgradig geeignet"

Für eine Schnapsidee hält der Kreismitarbeiter das Buchholzer Projekt auch rückwirkend nicht. "Die Planer sind da ganz sachlich mit den Kriterien umgegangen", sagt er. Es sei immer gesagt worden, dass die Fluglärmbelastung für die Bevölkerung entscheidend sei. In Berlin sind dies etliche mehr als dies in der dünnbesiedelten Altmark gewesen wäre. "Ich kann mich noch an die Zahl 1.700 betroffenen Personen erinnern", sagt Michaelis. Im Umfeld Berlin seien es eher 100.000 Menschen, die nun betroffen sind. "Der Standort war hochgradig geeignet", sagt der Planer. Das betraf nicht nur den Lärmschutz, sondern auch die naturrechtlichen Belange.