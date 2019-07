Landgericht Stendal Bildrechte: dpa

Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, sah es das Landgericht als erwiesen an, dass Gebhardt in 31 Fällen seine Krankenkasse betrogen hat. In zwei Fällen sei der Betrug allerdings noch vor der Zahlung bemerkt worden. Der Ex-Stadtrat hatte laut Gerichtsurteil zwischen 2012 und 2016 gefälschte Rechnungen an den privaten Krankenversicherer DKV geschickt. Demnach hat er Ersatzleistungen in Höhe von 97.000 Euro erhalten, die ihm nicht zustanden.