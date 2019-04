Im Norden des Landes gibt es einen weiteren Fall der Amerikanischen Faulbrut. Wie das zuständige Veterinäramt mitteilte, betrifft das einen Bienenstand in Berkau, einem Ortsteil der Stadt Bismark. Zur Bekämpfung der Seuche muss ein Sperrbezirk gebildet werden. Er umfasst den Bereich südwestlich von Bismark mit den Ortsteilen Berkau, Kremkau und Wartenberg und reicht bis in den Altmarkkreis Salzwedel.

Die Amerikanische Faulbrut bei Nachweis im Labor Bildrechte: MDR/Doreen Jonas

Wie es weiter hieß, sollen sich alle Imker in diesem Bereich beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Stendal melden, damit ihre Bienenvölker untersucht werden können. Bienen und genutzte Gerätschaften müssen im Sperrbezirk bleiben. Der im Sperrbezirk gewonnene Honig könne allerdings uneingeschränkt genutzt werden.



Menschen seien für den Erreger nicht empfänglich, so das Amt. Eventuelle Fragen können an veterinaeramt@landkreis-stendal.de oder die Telefonnummer 03931 60 - 7712 gerichtet werden.