Gebaut wurde die Halle direkt neben dem Feuerwehrtechnischen Zentrum. In dem Neubau sollen für den Fall der Fälle mehr als 100.000 leere Sandsäcke, Laster, Schlauchboote, Ölsperren und Funktechnik gelagert werden – all das also, was im Falle eines erneuten Elbe-Hochwassers benötigt würde. Bildrechte: MDR/Andreas Müller