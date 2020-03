Sabine Falk kann es selbst kaum fassen. Gerade blättert sie in ihrem sehr aufgeräumten Büro im Gründerzentrum des Landkreises Stendal (BIC) in den Akten und stellt fest: "Es sind bis heute 996 Menschen, denen ich bei den ersten Schritten zur eigenen Firma helfen konnte. Noch im März werden es dann wohl eintausend sein."

Gerade kam der Unternehmer zu einem der Gründerstammtische, die die Gründerpatin viermal im Jahr als Erfahrungsaustausch organisiert: "Frau Falk hat mir sehr geholfen. Dafür bin ich dankbar. Mein Betrieb hat inzwischen zehn Beschäftigte. Bald werden es zwölf sein. Neben den Niederlassungen in Hennigsdorf und Potsdam werde ich ab April eine weitere in Schönhausen eröffnen."

80 Prozent aller unterstützten Selbständigen sind bis heute am Markt. Sabine Falk sagt, wenn sie durch den Landkreis Stendal fahre, und so manches Firmenschild sehe, freue sie sich. In Klein Schwechten zum Beispiel. Da sind drei starke Frauen in ihre Heimat zurückgekehrt und haben eine Tagespflege eröffnet. Das Dorf hat damit eine Belebung erfahren, und Leute in der ganzen Region haben sich über das Angebot gefreut. "Und ich sage mir einfach – wunderbar, da hast du eine kleine Aktie dran."